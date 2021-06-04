DOSİGO'nun logosunu genç mezun tasarladı
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DOSİGO'nun logosunu genç mezun tasarladı

DOSİGO'nun logosunu genç mezun tasarladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğa Sigorta'nın metal yakalı robot çalışanı DOSİGO'nun logo ve illüstrasyonu, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nden geçtiğimiz yıl mezun olan Buket Nur Köroğlu tarafından tasarlandı.

Doğa Sigorta'nın metal yakalı robot çalışanı DOSİGO'nun logo ve illüstrasyonu, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nden geçtiğimiz yıl mezun olan Buket Nur Köroğlu tarafından tasarlandı. Mezun olur olmaz üniversitede grafik tasarım uzman yardımcısı olarak işe başlayan Köroğlu, kariyerinin ilk yılında elde ettiği bu başarının, daha iyi işler yapmak için kendisini motive ettiğini söyledi.

Doğa Sigorta, dijitalleşen dünyada çalışanlarına daha verimli çalışma koşulları yaratan, basit, karmaşık, kısa süreli, uzun süreli iş ayırmaksızın günlük ve uzun vadeli rutin işleri üstlenerek, zamanı iyi yönetmeyi sağlayan metal yakalı personelinin ismini belirledi. Kasım ayında şirkete dahil olan ve sorumluluk aldığı tüm operasyonel işlerde görevlerini 7 gün 24 saat, zamanında ve hatasız yerine getiren robot, kurum içinde gerçekleştirilen anket sonucunda şirket çalışanlarından Yusuf Can Gürler'in önerisiyle DOSİGO adını aldı. Robotun logo ve illüstrasyonu ise grup bünyesindeki İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin Grafik-Tasarım Bölümü mezunu Buket Nur Köroğlu tarafından hazırlandı.

YENİ MEZUNLARA FIRSAT TANIYAN ŞİRKETLER ARTMALI

Robotun logosunu tasarlarken Doğa Sigorta logosundan esinlendiğini ve kurumsal bütünlüğü düşünerek hareket ettiğini belirten Buket Nur Köroğlu, "Kariyerimin daha en başında ülkemizin önde gelen sigorta şirketlerinden biri olan Doğa Sigorta için bu logoyu tasarlamak ve logonun onaylanması beni motive eden bir süreç oldu. Özellikle yeni mezunlara bu tip fırsatları tanıyan, onlara inanan şirketlerin artması gençler için çok önemli" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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