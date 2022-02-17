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Döşemealtılı sporcu, milli takım kampına çağırıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Döşemealtılı sporcu, milli takım kampına çağırıldı

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet takımı sporcusu Selinay Gökler, Genç Bayanlar kategorisinde milli takım kampına çağırıldı.

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet takımı sporcusu Selinay Gökler, Genç Bayanlar kategorisinde milli takım kampına çağırıldı. 4 yıl önce başladığı Bisiklet sporunda aldığı başarılarla Milli takıma seçilme gururunu yaşayan genç sporcu, "İlçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyorum" dedi.

Antrenörü Yusuf Ezirgan nezaretinde çalışmalar yaptığını söyleyen Selinay Gökler, aynı zamanda Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) genç vekilleri arasında yer alıyor. Belek'te yapılan Genç Bayanlar Kategorisi Milli takım kampına katılan Gökler'in antrenörü Ezirgan ise Yıldız Bayanlar Kategorisinde Milli Takım antrenörlüğüne getirildi. - ANTALYA

Döşemealtılı sporcu, milli takım kampına çağırıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Milli Takım, Bisiklet, gençlik, Milli, Spor, Haberler

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