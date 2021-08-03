Döşemealtı yangın! Döşemealtı'da yangın var mı?
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Döşemealtı yangın! Döşemealtı'da yangın var mı?

Döşemealtı yangın! Döşemealtı'da yangın var mı?
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Ülkemizin pek çok noktasında yangınlar meydana gelirken vatandaşlar da bazı bölgeler hakkında araştırmalar yapılıyor. Bunlardan biri de Döşemealtı oldu. Bu kapsamda Döşemealtı'da yangın var mı? sorusunun yanıtı araştırıldı. Döşemealtı yangın detayları!

Döşemealtı'da yangın var mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Bu kapsamda Döşemealtı yangın başlığı araştırılan konular arasında yerini aldı.

DÖŞEMEALTI'DA YANGIN VAR MI?

Döşemealtı'da bildirilmiş bir yangın yok. Bölge halkından da bu konu hakkında herhangi bir bilgi gelmedi. Son zamanlarda da herhangi bir yangın durumu iletilmedi.

En son dört gün önce makilik alanda çalı çırpı yakılmasının ardından bir yangın çıktı ancak kısa sürede söndürüldü.

DÖŞEMEALTI NEREDE?

Döşemealtı, Türkiye'nin güneyinde Akdeniz Bölgesinde bulunur. Döşemealtı ilçesi, Antalya ilçelerinden doğusunda Kepez ve Aksu, güneyinde Konyaaltı, batısında Korkuteli ilçeleriyle birlikte kuzeyinde de Burdur'un Bucak ilçesiyle komşudur.

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