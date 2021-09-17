Döşemealtı ve Aksu'da öğretmenlere trafik eğitimi - Haberler
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Döşemealtı ve Aksu'da öğretmenlere trafik eğitimi

AA / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel
Döşemealtı ve Aksu'da öğretmenlere trafik eğitimi

Antalya'da iki ilçede öğretmenlere yönelik trafik güvenliği ve farkındalığı eğitimi düzenlendi.

Antalya'da iki ilçede öğretmenlere yönelik trafik güvenliği ve farkındalığı eğitimi düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarını en aza indirmek amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü eğitici personelleri tarafından Döşemealtı ile Aksu ilçelerindeki öğretmenlere yönelik trafik güvenliği ve farkındalığı eğitim programı gerçekleştirildi.

Döşemealtı'nda Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 13-14 Eylül'de gerçekleşen programa 429, Aksu'da Fen Lisesi'nde ise 15-16 Eylül'de yapılan programa da 283 öğretmen katıldı.

Eğitimde öğretmenlerin çocuklar için doğru rol model olacağı ve trafik bilincine sahip yetişkinler yetişmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Son Dakika Haberleri
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