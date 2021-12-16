Döşemealtı 'Sosyal Market' ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 'Sosyal Market' ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor.

Döşemealtı Belediyesi'Sosyal Belediyecilik hizmeti' olan Sosyal Market, Yeşilbayır Mahallesi'nde bulunan belediye ek hizmet binası Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çatısı altında yer alıyor. Markette ev eşyasından, kıyafete yüzlerce malzeme ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor.

Hayırseverlerden toplanan yeni ve ikinci el eşyalar burada işlemden geçip kullanıma hazır hale getirilirken, hem vatandaşların talepleri hem de mahalle muhtarları aracılığıyla tespit edilen yaşlı, hasta yada maddi durumu olmayan kişilere büyük bir gizlilikle teslim ediliyor.

Belediye ekipleri bu yıl yaşanan Manavgat yangınında zarar gören vatandaşlara da yine sosyal market aracılığıyla destekte bulundu. Kamyonlar dolusu kıyafet, ev eşyası ve gıda malzemesi yangından zarar gören vatandaşlar için Manavgat'a gönderildi. Döşemealtı Belediyesi ekipleri ilçede 300'ün üzerinde kişiye kıyafet ve ayakkabı, 50 aileye buzdolabından, televizyonu, halıdan elektrik süpürgesine kadar bir çok çeşit ev eşyası yardımında bulundu. - ANTALYA