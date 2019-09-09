Döşemealtı'nın gençleri DÖGEM ile Avrupalı oldu

09.09.2019 11:28

Döşemealtı Belediyesi'nin Gençlik hakları ve çalışmaları için geliştirdiği özgün bir model olan ve ilçe genelinde gençlerin yerel yönetimlerde söz sahibi olması, kent kimliğini benimsemeleri, Çözüm odaklı bir yaklaşımla kent yönetimine katılmaları amacıyla kurulan Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM), 70 gence Avrupa fırsatlarından yararlanma imkanı sundu. Projeler sayesinde gençlerin çoğunluğu ilk kez Avrupa'ya gitme ve görme fırsatı buldu.



Döşemealtı Belediyesi'nin sürdürülebilir gençlik projeleri modeli olan Döşemealtı Gençlik Meclisi, faaliyetler ve projeleriyle Türkiye'ye örnek oluyor ve Avrupa'da dikkat çekiyor. Ülke genelinde projeleriyle fark yaratan ve 4.dönem faaliyetlerini yürüten DÖGEM, hem ulusal hem de Avrupa'ya yönelik projelerle de gençlik meclisleri arasında ön plana çıkıyor. Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) Projesi SODEM tarafından Ulusal çapta düzenlenen Yerel Yönetim Projeleri Ödüllerinde "Katılım ve Yönetişim" başarı ödülünü aldı. Döşemealtı Gençlik Meclisi'ne yine Ulusal Gençlik Parlamentosu'nca Türkiye'de 'Yılın Gençlik Meclisi' ödülü verildi. Akdeniz Belediyeler Birliği 'Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler Çalışmaları kategorisinde Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) ikincilik ödülü aldı.



70 gence Avrupa fırsatı



Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in talimatıyla kurulan DÖGEM, 2016 yılından bugüne Erasmus+ Programı kapsamında Gençlik Değişimi ve Eğitim kursu projeleri kapsamında 32 genç, Almanya, İtalya, Hollanda, Estonya, Romanya ve Gürcistan'a gönderildi. Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında 2018 yılından itibaren Romanya'ya 5, İtalya'ya 1 ve Polonya'ya 5 genç gönderildi. Ayrıca yurt içinde de onlarca gezi programına katılan genç vekiller, yurt içinde ki tarihi, doğal ve kültürel değerleri de yerinde görme imkanı buldu. Bu yıl Ekim ayında 8 genç Portekiz'e, 5 genç ise Polonya' ya gidecek. Program kapsamında toplam 24 genç Gönüllü Hizmeti çalışmaları kapsamında Avrupa'ya gitmiş olacak. Erasmus+ ve Avrupa Gönüllü Hizmeti projeleri kapsamında 2019-2020 yıllarında 14 genç daha Avrupa'ya gönderilecek. Böylece toplamda 38 genç Avrupa fırsatlarından yararlanmış olacak. Genel Toplamda ise 70 genç, Avrupa'daki projelerde yer almış olacak. Avrupa fırsatları kapsamında gençlere konaklama, yemek, ulaşım sağlanırken, Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında da cep harçlığı da verilmektedir.



Avrupa ile etkin çalışmalar



Döşemealtı Gençlik Meclisi Avrupa'da yürüttüğü etkin çalışmalarla da ülkemizi, kentimizi ve ilçemizi tanıtıyor ve temsil ediyor. Döşemealtı Gençlik Meclisi, 2 kez Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği Komisyonu, Parlamentosu ve Gençlik Kuruluşları ile görüşmeler yaptı. Almanya Jena Gençlik Merkezi-Meclisi ile işbirliği geliştirdi, karşılıklı ziyaretler devam etmektedir. 2020 Ağustos'ta 15 gencin Almanya'ya gönderilmesi planlanmaktadır. Türkiye'deki diğer gençlik meclisleri ile yakın işbirliği ve çalışma ziyaretleri yapılmaktadır. Döşemealtı Belediyesi, Antalya'da Avrupa Birliği Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı için 2017 yılında Akreditasyon alan ilk ve tek ilçe belediyesi unvanına sahip. AB Akreditasyon sonrası Döşemealtı Belediyesi'nin 3 Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.



"Gençlerimize inanıyor ve destekliyoruz"



Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç yaptığı açıklamasında, "İlçemiz de ikamet eden 14-25 yaş arası gençlerimizden kurulan Döşemealtı Gençlik Meclisi, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen faaliyetlere ve programlara katılarak İlçemizin, Antalya'mızın ve Ülkemizin tanıtımını yapıyorlar, kişisel gelişimlerinin yanında sosyalleşme bakımından da kendilerine artı değer katıyorlar. Cinsiyet ayırımının yapılmadığı DÖGEM'de genç vekillerimiz kendi yönetimlerini belirleyip başta çevre olmak üzere her türlü toplumsal konularda farkındalık yaratıyorlar. Bir çok genç vekilimiz çeşitli organizasyonlarla yurt dışına gidip Avrupa ülkelerinin gençleriyle ortak projede görev alıyor. Gittikleri ülkelerin tarihini, doğasını, kültürünü ve yaşayış biçimlerini tecrübe ederken kendi bölgemizin ve ülkemizin de değerlerini anlatıyorlar. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize inanıyor, güveniyor ve destekliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA