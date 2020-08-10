Döşemealtı'nda su kesintisi yaşanacak Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Termessos Yeniköy İsale Hattı üzerinde meydana gelen arıza nedeniyle çalışma yapacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Termessos Yeniköy İsale Hattı üzerinde meydana gelen arıza nedeniyle çalışma yapacak. Çalışma nedeniyle 12 Ağustos Çarşamba günü Yeniköy, Çıplaklı, Kömürcüler, Başköy, Kızıllı, Yağca (Bir kısmı), Çamlıca, TOKİ Konutları'nda 07.00-22.00 saatleri arasında su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak.

ASAT Genel Müdürlüğü Döşemealtı ilçesi Termessos Yeniköy İsale Hattı üzerinde 800 ÇTP boru üzerinde meydana gelen arıza nedeniyle çalışma yapacak. İsale hattı üzerinde meydana gelen arızanın giderilmesi amacıyla yapılacak çalışma kapsamında isale hattı üzerinde bulunan vantuzların tamir ve bakımı ile isale hattı üzerinde bulunan tahliye vanalarının bakım ve onarımı da gerçekleştirilecek.

Su kesintisi yaşanacak

Çalışmalar kapsamında 12 Ağustos Çarşamba Günü saat 07.00 - 22.00 saatleri arasında Yeniköy, Çıplaklı, Kömürcüler, Başköy, Kızıllı, Yağca (Bir kısmı), Çamlıca, TOKİ Konutları'nda su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak. Çalışmaların erken bitirilmesi halinde sürenin dolması beklenmeden su verilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA