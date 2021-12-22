Döşemealtı'nda fahiş fiyat denetimi

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediyesi ilçe genelinde fahiş fiyat, satış ve gramaj denetimleri gerçekleştiriyor. Son dönemlerde hemen her gün artan fiyatlarla fahiş fiyatların önlenmesi için çalışma yapan Döşemealtı Belediyesi Zabıta ekipleri, marketlerde gramaj, etiket ve fiyat denetimi, fırınlarda ise ruhsat ve gramaj denetimi yaptı.

Gıda ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin son kullanma tarihleri, etiket ve gramajları kontrol edildi. İlçe genelinde bulunan ekmek fırını ve unlu mamül satışı yapan yerlerde ruhsat ve gramaj denetimi yapar ekipler marketlerde fiyat karşılaştırması yaptı. Zabıta ekipleri denetim için girdikleri marketlerde alışveriş sepetlerine halkın gündelik hayatta sıklıkla kullandığı gıda ve temel ihtiyaç maddelerini denetledi.

Önce ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden Zabıta ekipleri, ardından ürünleri sepete doldurarak kasalara götürdü. Burada üzerinde yazılı etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarının karşılaştırmasını yapan ekipler yaptıkları denetimleri tutanak altına aldı. Döşemealtı Belediye Zabıta ekipleri son dönemde dalgalı kur nedeniyle sürekli artış gösterilen ürünlerle ilgili denetimlerin devam edeceğini açıkladı. Ekipler, halkın çok daha güvenli ve fahiş oranlar yüklenmeden ihtiyaçlarına ulaşabilmeleri için sürekli olarak denetim ve gerekli işlemlerinin yapılacağını bildirdi. - ANTALYA