Döşemealtı'nda depremde hayatını kaybedenler için ağaç dikildi

10.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:50

Döşemealtı ilçesinde, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin anısına 21 turunç ve 20 zeytin ağacı dikildi.

Döşemealtı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren 41 kişi için Nebiler Yalınlı Parkı'nda hatıra ormanı oluşturdu.

Ormana ilk olarak 21 turunç ve 20 zeytin ağacının dikimi gerçekleştirildi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, yaptığı açıklamada, depremden hemen sonra ilçe halkının katılımıyla yardım kampanyası başlattıklarını ve toplanan yardımları bölgeye ulaştırdıklarını belirtti.

Bununla yetinmek istemediklerini aktaran Genç, "Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısına ortak olabilmek ve her vatandaşımızın anısına birer zeytin ve turunç ağacı dikmeye karar verdik. Hayatını kaybedenlerin isimleri Döşemealtı'nda yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA