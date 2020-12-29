Döşemealtı'nda asgari ücret 3 bin 401 TL oldu
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Döşemealtı'nda asgari ücret 3 bin 401 TL oldu

29.12.2020 13:18 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:21
Döşemealtı'nda asgari ücret 3 bin 401 TL oldu

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla en düşük personel maaşını 3 bin 401 TL olarak açıkladı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla en düşük personel maaşını 3 bin 401 TL olarak açıkladı. İşçinin yüzünü güldüren karar Döşemealtı Belediyesi'nde sevinçle karşılandı.

Asgari Ücreti Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışan için 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladı. Döşemealtı Belediye Başkanı Genç, iki ay önce DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'yla yapılan Toplu Sözleşmede 3 bin 100 TL'ye yükseltilen en düşük personel maaşına 301 lira daha zam yaparak 3 bin 401 TL'ye yükseltti.

Yeni yıl müjdesi

Tüm Dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor bir süreçten geçildiğini söyleyen Başkan Genç, "Bu zor dönemde birlikte ilçemiz için gece gündüz çalışan mesai arkadaşlarıma yeni yıl öncesi bu müjdeyi vermek istedim. 1 Temmuz itibariyle geçerli olan ve 2 ay önce imzaladığımız sendika toplu iş sözleşmesiyle en düşük personel maaşımızı 3 bin 100 liraya yükselttik" dedi.

Başkan Genç sözlerini şöyle sürdürdü: "Asgari Ücret tespit komisyonunun kararının ardından en azından biz sosyal demokrat belediyecilik gereği işçinin hakkını vermek adına bu rakama 301 TL daha ekleyerek 1 Ocak 2021 itibariyle geçerli olacak şekilde 3 bin 401 liraya yükselttik. Tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı olmasını dileyerek ilçemiz Antalyamız ve tüm ülkemiz için 2021 yılının sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl olmasını diliyorum." - ANTALYA

Döşemealtı'nda asgari ücret 3 bin 401 TL oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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