Döşemealtı'nda 705 parça tarihi eser ele geçirildi

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 7 şahsın ellerindeki tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisini alan jandarma ekipleri, şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda toplamda 705 parça tarihi eser ele geçirilirken şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

Jandarma ekipleri, 12 Aralık Pazar günü O.Y.,H.K.,R.T., M.K.,K.K.,İ.K. ve F.K. isimli şahısların ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığının ihbarını aldı. İhbar üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Döşemealtı İstihbarat Kısım Amirliği ve Organize Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bahse konu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 683 adet sikke, 11 adet heykel, 7 adet takı, 2 adet mühür, 1 adet kitabe ve 1 adet çan olmak üzere toplam 705 parça tarihi eser ele geçirildi. Olay ile ilgili 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

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