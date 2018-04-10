Döşemealtı'na Yeni Bir Huzurevi

Döşemealtı Belediyesi, yaşlı vatandaşların yararlanabilmesi amacıyla hayırsever vatandaş işbirliğiyle "Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" yapımı için protokol imzalandı.

Antalya'da yaşayan Hukuk Profesörü Aydın Zevkliler, Döşemealtı Yeniköy Mahallesinde bulunan bin 87 metrekare arsasını huzurevi yapımı için Döşemealtı Belediyesine bağışladı. Belediye ile hayırsever vatandaş arasında imzalanan protokol gereği Zevkliler arsanın yanı sıra huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinin bodrum katı ve perde betonlarını yaptıracak.

Protokol kapsamında, bu işlemin ardından Döşemealtı Belediyesi inşaatı devralacak. Huzurevi inşaatının kalan 3 katı ve tefrişatı belediye tarafından yaptırılarak en geç 2 yıl içerisinde hizmete hazır hale getirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Döşemealtı Belediyesi Prof. Dr. Aydın Zevkliler Huzurevi inşaatı zemin dahil 4 katlı olarak projelendirildi. Huzurevinde 38'i çift kişilik, 15'i tek kişilik toplam 91 oda olması öngörülüyor.

Yaşlı odalarının dışında, hemşire ve doktor odaları, bakıcı ve personel odaları, idari ofisler, yemekhane, depo, kazan dairesi, lobi ve ortak kullanım alanları yer alıyor.

Huzurevi inşaatının yapımı için hayırsever vatandaş Aydın Zevkliler'in katılımıyla protokole imza atan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Devlet-vatandaş işbirliğiyle çok özel bir projeyi ilçemize kazandırmak yolunda önemli bir adım attık" dedi. - ANTALYA