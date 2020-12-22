Döşemealtı'na kış bakımı
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Döşemealtı'na kış bakımı

22.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:43
Döşemealtı'na kış bakımı

Döşemealtı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kış mevsiminin gelmesiyle sorumluluk alanlarında bulunan yeşil alanlar, park ve bahçelerde bakım, onarım budama ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Döşemealtı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kış mevsiminin gelmesiyle sorumluluk alanlarında bulunan yeşil alanlar, park ve bahçelerde bakım, onarım budama ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. "Çok daha yeşil bir Döşemealtı" parolasıyla parklar, refüj ve yeşil alanlarda budama ve bakımlarını hız kesmeden devam ediyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeşil alanlarda ve parklarda ağaç bakım, budama, çim biçme, yabani ot temizliği, çocuk parkı ve kent mobilyaları bakım onarım ve tamir işlerini yapıyor. Döşemealtı Belediyesi ekipleri vatandaşların ortak kullanım alanları olan parklar, refüj ve tüm yeşil alanlarda hem kış bakımı hem de ağaçların bir sonraki yaz aylarında daha gür ve güçlü olmaları için budama yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ayrıca mevsimsel bitki ve ağaç dikimi yaparak ilçeyi daha yeşil bir hale getiriyor. - ANTALYA

Döşemealtı'na kış bakımı
Döşemealtı'na kış bakımı
Döşemealtı'na kış bakımı
Döşemealtı'na kış bakımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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