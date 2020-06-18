Döşemealtı'na 100 yataklı hastane yapılacak Döşemealtı ilçesine 100 yataklı hastane yapılacak.

Döşemealtı ilçesine 100 yataklı hastane yapılacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje ihalesi 2018 yılında yapılan hastanenin inşaat ihalesi ise temmuzda gerçekleştirilecek.

Döşemealtı ve çevresine hizmet vermek üzere planlanan ve ilçenin önemli ihtiyacını karşılayacak hastane 33 çift yataklı, 34'ü de tek yataklı oda olarak planlandı.

Hastanede 4 ameliyathane ve 40 poliklinik hastaların hizmetine sunulacak.

Kaynak: AA