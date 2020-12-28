Döşemealtı, ilçeyi kendi ürettiği bitkilerle güzelleştiriyor
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Döşemealtı, ilçeyi kendi ürettiği bitkilerle güzelleştiriyor

28.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:51
Döşemealtı, ilçeyi kendi ürettiği bitkilerle güzelleştiriyor

Döşemealtı Belediyesi 2 farklı serada ürettiği bitki ve ağaçlar ilçeyi baştan aşağı süslüyor.

Döşemealtı Belediyesi 2 farklı serada ürettiği bitki ve ağaçlar ilçeyi baştan aşağı süslüyor. Daha önce dışarıdan satın alma yöntemiyle temin edilen ağaç ve bitkilerin artık büyük bir çoğunluğu belediyenin kendisine ait seralarında üretiliyor. İlçenin doğal yapısına uygun olarak üretilen fidan ve süs bitkileri tüm yeşil alanları süslerken belediye her yıl yüz binlerce lira kar ediyor. Bin 750 metrekaresi kapalı toplam 7 bin metrekare büyüklüğündeki 2 ayrı serada üretilen ağaç ve süs bitkileri başta park ve bahçeler olmak üzere, kent meydanları, cadde-sokak, refüjler ve tüm kamusal alanların güzelleştirilmesi ve modern bir görüntü sağlanması için kullanılıyor.

Yeşilbayır Mahallesi'nde bulunan seralarda Ligustrun, küfea, gül, europs, süs eriği, iğde, hanımeli, kauçuk, kaya sarmaşığı, mercan, duranta, kurtbağrı, katır tırnağı, yasemin, defne, aloevera, kül çiçeği, benjamin, şeflera, galatasaray çiçeği, Peygamber kılıcı, mazı, fıstık çamı, zeytin, defne ağacı, palmiye, keçi boynuzu, turunç, Japon gülü gibi 70'in üzerinde ağaç ve bitki yetiştiriliyor.

Asırlık ağaçlar hayat buluyor

Döşemealtı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kendi seralarında ürettikleri ağaç ve bitkilerin yanı sıra belediyenin yeni yol yapımı sırasında kesilecek ağaçlarında bakımını yapıyor. Aralarında asırlık zeytin ağaçlarının da bulunduğu bir çok ağaç bu yollardan sökülerek serada uzman ekipler tarafından bakımları yapılıyor. Güçlendirme çalışmalarının ardından bu ağaçlar ilçenin parklarında kendileri için ayrılan alanlarda yerini alıyor. - ANTALYA

Döşemealtı, ilçeyi kendi ürettiği bitkilerle güzelleştiriyor
Döşemealtı, ilçeyi kendi ürettiği bitkilerle güzelleştiriyor
Döşemealtı, ilçeyi kendi ürettiği bitkilerle güzelleştiriyor
Döşemealtı, ilçeyi kendi ürettiği bitkilerle güzelleştiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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