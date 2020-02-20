Döşemealtı Cezaevi Yolu yenileniyor

20.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:53

Antalya Büyükşehir Belediyesi zaman içinde deforme olan Döşemealtı İlçesi cezaevi yolunun bozulan kısımlarını yeniliyor.



Büyükşehir Belediyesi, halkın daha konforlu ulaşımı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bu kapsamda Döşemealtı İlçesi Cezaevi yolunda yenileme çalışması yapıyor. Zamanla yer yer çukurlar oluşan yolun deforme olan bölümleri freze makinesi ile sökülerek temizleniyor. Yolun şarampol temizliğini de yapan ekipler alt yapı çalışması gerçekleştiriyor. Alt yapı çalışmalarının ardından yol sıcak asfaltla kaplanacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA