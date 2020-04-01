Döşemealtı Belediyesine hızlı dezenfeksiyon sistemi kuruldu Döşemeatı Belediyesi hizmet binası girişine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hızlı dezenfeksiyon sistemi kuruldu.

Döşemeatı Belediyesi hizmet binası girişine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hızlı dezenfeksiyon sistemi kuruldu.

Belediye Başkanı Turgay Genç, yaptığı açıklamada, halkın sağlığını ön planda tuttuklarını söyledi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilçedeki tüm idari binaları, kamusal alanları, sosyal, sportif ve eğitim tesislerinin düzenli temizliğinin yapıldığını belirten Genç, şunları ifade etti:

"İlçedeki 400'e yakın 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evini dezenfekte ettik. Onların ihtiyaçlarını karşılayacak özel gıda paketleri hazırladık ve dağıtımına başladık. Belediye personelinin sağlığı için kurduğumuz dezenfeksiyon sistemiyle mesai arkadaşlarımız ayakkabısından kıyafetlerine kadar dezenfekte olarak binamıza giriyor. Tehlikenin farkındayız ve her türlü önlemi alıyoruz."

Kaynak: AA