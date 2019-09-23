Döşemealtı Belediyesi okul önlerindeki yaya geçitleri ve kasisleri boyuyor

23.09.2019 10:08

Öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almaları için yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi bazı okullarda gerekli bakım, onarım ve temizlik işlerini gerçekleştiren Döşemealtı Belediyesi, şimdi de okul önlerinde ki yaya geçitleri ile kasisleri boyuyor.



Döşemealtı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda okul önlerinde yaya yolu çizgileri yıpranan ve artık görülemez hale gelen yaya geçitleri ve kasisleri boyayarak nitelikli hale getiriyor. Türkiye genelinde başlatılan ve Döşemealtı İlçesi'nde de uygulanan 'Önce Yaya' projesinin ardından şimdi de yayaların özellikle de öğrencilerin yoğun olduğu caddelerde yaya şeritleri boyanarak yenilenmeye başladı. Okul idarelerinden ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmaların devam edeceği bildirildi - ANTALYA

Kaynak: İHA