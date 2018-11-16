Döşemealtı Belediyesi'nde Yangın Tatbikatı

Döşemealtı Belediyesi hizmet birimlerinden seçilen Yangın Söndürme, Kurtarma ve İlkyardım Ekiplerine yangın söndürme yöntemleri, kullanılacak söndürme maddeleri ve dikkat edilecek hususlar konusunda önce uygulamalı bilgi verildi. Ardından yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Döşemealtı Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki eğitimlerini sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bilim Uzmanı Nazan Keyik tarafından Yangın Söndürme, Kurtarma ve İlkyardım ekiplerine seçilen belediye personeline yanma ve yangın eğitimi, söndürme ve tahliye eğitimi verildi.

Yangın tatbikatı

Ardından görevli personelin katılımıyla olası bir durumda gerçekleşecek yangında araç ve gereçlerinin nasıl kullanılacağı, kurtarma ve ilkyardım konularında uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği, belediye personeli çıkan yangına müdahale etti. Ardından binadan tahliye ettiği yaralılara ilk yardım gerçekleştirdi.

Genç: "Eğitimler sürecek"

Düzenlenen eğitim programlarıyla çalışanların sürekli bilgi birikiminin artırıldığını kaydeden Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Çalışanlarımız herhangi bir yangın durumunda en kısa sürede yapılması gerekenleri öğrendi. Yangına donanımlı bir şekilde müdahale edilmesi hayatı önem taşımaktadır. Bizim önceliğimiz özellikle bu anlamda çalışanlarımızın can güvenliğini sağlayabilmektir. Buna benzer eğitim çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - ANTALYA