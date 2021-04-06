Döşemealtı Belediyesi esnafa kira desteğini uzattı

Mülkiyeti belediye ye ait olan işyerlerinde Koronavirüs (COVİD-19) pandemisi nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak durduran ya da kısıtlamalı olarak çalışan esnaflardan 6 ay süreyle kira almayan Döşemealtı Belediyesi, Nisan ayı Meclis'inde kiracılardan 3 ay daha kira alınmamasına karar verdi.

Mülkiyeti belediye ye ait olan işyerlerinde Koronavirüs (COVİD-19) pandemisi nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak durduran ya da kısıtlamalı olarak çalışan esnaflardan 6 ay süreyle kira almayan Döşemealtı Belediyesi, Nisan ayı Meclis'inde kiracılardan 3 ay daha kira alınmamasına karar verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeye istinaden çalışma yapan Döşemealtı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü mülkiyeti belediyeye ait olan işletmelerde kira indirimine gidilmesi hususunu Meclis gündemine taşımıştı. Turgay Genç Başkanlığında toplanan Döşemealtı Belediye Meclisi konunun görüşülmesini oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale etmiş, komisyon da oy birliğiyle alınan karar Meclis tarafından kabul edilerek Ekim-Kasım Aralık 2020 ile Ocak Şubat Mart 2021 aylarını kapsayan dönemde mülkiyeti belediyeye ait 80 kiracıdan kira alınmamasına ve 2021 yılı boyunca hiçbir artış yapılmamasına karar verilmişti.

Döşemealtı Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan 80 işyerinden müracaat beklemeksizin yüzde 90 ila yüzde 100 kira azaltılmasına giderek alacak olduğu yaklaşık 1 milyon liradan vazgeçmiş, pandemi döneminde ilçe esnafına adeta can suyu vermişti. Başkan Turgay Genç, devam eden pandemi koşulları nedeniyle Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne talimat vererek yeniden bir çalışma yapılmasını istedi. Nisan Ayı Meclis toplantısında kiracılardan alınmayan kira bedellerinin 3 ay daha uzatılması gündeme geldi. Komisyona havale edilen ilgili madde ara verilen Meclis'te 10 dakika içerisinde oy birliğiyle ilçe esnafından 3 ay daha kira alınmamasına karar verildi.

Döşemealtı Belediyesi mülkiyeti kendisine ait kafe, kafeterya, kahvehane, düğün salonu, sanayi dükkanları, ofisler ve benzeri işletmelerde müracaata gerek duyulmaksızın 3 aylık tutardan daha feragat etti. Faaliyetlerini durduran işletmelerden yüzde 100, yarı zamanlı ve kısıtlama kurallarınca çalışan işletmelerde ise yüzde 90 oranında 3 ay daha kira indirimine gidilirken 2021 yılı içerisinde tüm kiracılardan kira bedellerine zam ve artış yapılmaması, peşin ödeme yapan işletmelerde ise bir sonraki döneme tahakkuk eden kira borcundan mahsup edilmesi kararlaştırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı