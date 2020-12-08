Döşemealtı Belediye personeline e-Belediye eğitimi
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Döşemealtı Belediye personeline e-Belediye eğitimi

08.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:27
Döşemealtı Belediye personeline e-Belediye eğitimi

İçişleri Bakanlığı e-Belediye Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne (EBYS) geçen Döşemealtı Belediyesi'nde sistemi kullanacak personele uygulamalı eğitim semineri verildi.

İçişleri Bakanlığı e-Belediye Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne (EBYS) geçen Döşemealtı Belediyesi'nde sistemi kullanacak personele uygulamalı eğitim semineri verildi. İçişleri Bakanlığı EBYS modülünde kurum içi birim müdürlükleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan yazışmaların elektronik ortamda çok daha hızlı gerçekleşecek. Hem harcanan zaman ve emek, hem de kırtasiye maliyetlerinde büyük tasarruf sağlayacak.

Kurum içerisinde çok daha koordineli ve hızlı işlemler yapılmasını sağlayacak yeni e-Belediye sistemi sayesinde vatandaşlara çok daha kaliteli ve nitelikli hizmet alması verilecek. Döşemealtı Belediyesi Meclis salonunda düzenlenen seminerde e-Belediye sistemini kullanacak olan personele uygulamalı eğitim verildi. İçişleri Bakanlığı Eğitim Danışmanları Kadir Akgül ve Derya Aksoy tarafından verilen seminere tüm birimlerden ilgili personel katılarak yeni sistem ve kullanımı hakkında detaylı bilgi aldı. Uzmanlar iki ayrı oturumda sistemin nasıl kullanılacağı, hizmetlerde yaratacağı kolaylık ve hız ile sistemin işleyişi hakkında sunum yaptı. - ANTALYA

Döşemealtı Belediye personeline e-Belediye eğitimi
Döşemealtı Belediye personeline e-Belediye eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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