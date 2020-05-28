Döşeme mağazası alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi
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Döşeme mağazası alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi

Döşeme mağazası alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece saatlerinde bir apartmanın alt katındaki döşeme mağazasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

28.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:15

Döşeme mağazası alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece saatlerinde bir apartmanın alt katındaki döşeme mağazasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Sarıana Mahallesi'nde bulunan 2 katlı ve 8 daireli binanın alt katında bulunan döşeme dükkanında gece saat 02.45 sıralarında yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle apartmandan inen vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. Sokağa çıkan ve panik yaşayan vatandaşları polis ekipleri yaptıkları uyarılarla sakinleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Döşeme dükkanında 500 bin liralık maddi hasar meydana geldiği iddia edildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Döşeme mağazası alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İHA

Manşet

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