DOSABSİAD: "Yeni ihracat rekorları için son zamlar gözden geçirilmeli"
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DOSABSİAD: "Yeni ihracat rekorları için son zamlar gözden geçirilmeli"

DOSABSİAD: 'Yeni ihracat rekorları için son zamlar gözden geçirilmeli'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaşılmasının memnuniyet verici olduğunu belirten DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, "Sanayicinin küresel rekabette öne çıkması için elektrik ve doğalgaza yapılan son ek zamların gözden geçirilmesini ve...

Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaşılmasının memnuniyet verici olduğunu belirten DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, "Sanayicinin küresel rekabette öne çıkması için elektrik ve doğalgaza yapılan son ek zamların gözden geçirilmesini ve ilave destekler sağlanmasını talep ediyoruz" dedi.

İlk 6 ayda yüzde 40 artışla 105 milyar dolar tutar elde edilen ihracatta aylık, çeyreklik ve 6 aylık Cumhuriyet tarihi rekorunun kırılmasının, Türk sanayicisinin fedakar çabalarıyla ortaya çıktığını kaydeden Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, sanayide doğalgaza yüzde 20 ve elektriğe yüzde 12 oranında yapılan son ek zamların üretim maliyetlerini daha da ağırlaştırdığına dikkati çekti.

231 milyar doları aşan dış ticaret hacmi ile en yüksek 6 aylık dış ticaret hacmine ulaşılmasının sevindirici olduğunu vurgulayan DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, "Haziran ayında yıllık yüzde 47 artışla yaklaşık 20 milyar dolar ve yılın ilk yarısında yüzde 40 artışla 105 milyar dolara ulaşan ihracatta aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değerlerinin, zorluklarla dolu pandemi süresinde elde edilmiş olması çok özel bir durum. İhracat rakamları ışığında ekonomide dengelenmenin sağlanması ve bu amaçla ekonomik büyümenin 2021'de sürmesini bekliyoruz. 1 Temmuz itibariyle başlayan normalleşme süreci ve aşılamanın hız kazanmasının ekonomiye canlılık katacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

İhracata dayalı büyümenin daha da hız kazanmasını beklediklerini, ancak bunun sağlanabilmesi için üreticinin yeni desteklerle elinin güçlendirilmesi ve yükünün azaltılması gerektiğini de vurgulayan Nilüfer Çevikel, "Son dış ticaret rakamları, ihracatımızın ekonomik büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiğini gösterse de elektrik ve doğalgaza yapılan son zamlar, sanayicilerin ve KOBİ'lerin omuzlarındaki yükü artırmıştır. Ülkemizin daha fazla üretim ve yatırım hamlesi yapmasının gerektiği bir dönemde elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yapılan son ek artışlar, sanayiciler ve KOBİ'lere ilave yük getirmiştir. Aşılanmanın ülkemizde ve hedef pazarlarımızda hızlandırılması, kısıtlamaların başka ülkelerde de kaldırılmaya başlanması bu pazarlara daha rahat ulaşımı sağlayacaktır. Ancak üretim maliyetlerindeki artışlar, bu yolculukta yükü artırarak hızımızı kesecektir. Elektrik ve doğalgazdaki yüksek oranlı artışların gözden geçirilmesiyle birlikte ilave desteklerin de uygulamaya alınmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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DOSABSİAD: "Yeni ihracat rekorları için son zamlar gözden geçirilmeli" - Haberler Ekonomi
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