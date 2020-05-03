DOSABSİAD üyelerine ‘Yeni Ekonomi’nin kapılarını açıyor

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen Covid-19 salgını sonrası yaşanan olumsuzluklara karşın, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), uzman konuklarla gerçekleştirdiği video konferanslarla üyelerine dünya ekonomisindeki yeni gelişmeleri aktarıyor.