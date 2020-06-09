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DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel'den "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" değerlendirmesi Açıklaması

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi"nin ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye yönelik çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel'den
09.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:54

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi"nin ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye yönelik çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

Çevikel, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ekonomik olarak art arda gelen tedbir ve desteklere bir yenisinin eklenmesinden duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Bir yandan iç piyasanın canlanması ile ilgili adımlar atılırken, diğer yandan ihracatçıyı destekleyen adımların atılmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Çevikel, "Normalleşme sürecine adım attığımız dönemde, kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için 'konut kredisi', 'taşıt kredisi', 'sosyal hayatı destek' ve 'tatil destek' olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçirdi." ifadesini kullandı.

Çevikel, ihracatçı firmalar için hayata geçirilen "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi"nin önemli bir adım olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Merkez Bankasının açıkladığı 20 milyar lira büyüklüğündeki Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacak. Kredi, kalkınma ve yatırım bankaları aracılığıyla, Yatırım Teşvik Belgesine sahip ve selektif sektörlerde yatırım yapacak firmalara kullandırılacak. Kredi, azami 10 yıl vadeli ve sabit faizli olarak kullandırılacak. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi desteğinin ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye yönelik olması ve yatırım yapacak olanlara verilecek olması, çok önemli. Bu anlamda yapılan çalışmayı destekliyoruz. En kısa zamanda da rakamlara yansımasını diliyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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