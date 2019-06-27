DOSAB’lı tekstilciler ITMA Fuarı’ndan memnun ayrıldı
Dünyanın en büyük tekstil ve konfeksiyon makineleri fuarı olan ITMA 2019'a katılan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, fuarın ardından yaptığı değerlendirmede, katılımın yoğun, firma memnuniyetlerinin üst seviyede olduğunu gözlemlediklerini söyledi.
Dünyanın en büyük tekstil ve konfeksiyon makineleri fuarı olan ITMA 2019'a katılan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, fuarın ardından yaptığı değerlendirmede, katılımın yoğun, firma memnuniyetlerinin üst seviyede olduğunu gözlemlediklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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