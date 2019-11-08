DOSAB’ın şampiyonu Ermetal oldu

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (DOSABSİAD) birlikte düzenlediği 14'üncü DOSAB Futbol Turnuvası nefesleri kesen final mücadeleleriyle son buldu.

08.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:30
DOSAB’ın şampiyonu Ermetal oldu

Demirtaş (DOSAB) ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (DOSABSİAD) birlikte düzenlediği 14'üncü DOSAB Turnuvası nefesleri kesen final mücadeleleriyle son buldu.

Kaynak: Dunya.com

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