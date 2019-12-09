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DOSAB’da bilgi teknolojilerindeki dönüşüm konuşuldu

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) gelişen teknolojiler ve buna bağlı olarak değişen yönetmeliklerin konuşulduğu Kişisel Verilerin Korunma Kanunu (KVKK) ve Veri Kaybı Önleme Semineri düzenledi.

09.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:34
DOSAB’da bilgi teknolojilerindeki dönüşüm konuşuldu

Demirtaş Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) gelişen teknolojiler ve buna bağlı olarak değişen yönetmeliklerin konuşulduğu Kişisel Verilerin Korunma Kanunu (KVKK) ve Veri Kaybı Önleme Semineri düzenledi.

Kaynak: Dunya.com

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