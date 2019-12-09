DOSAB’da bilgi teknolojilerindeki dönüşüm konuşuldu
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) gelişen teknolojiler ve buna bağlı olarak değişen yönetmeliklerin konuşulduğu Kişisel Verilerin Korunma Kanunu (KVKK) ve Veri Kaybı Önleme Semineri düzenledi.
09.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:34
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) gelişen teknolojiler ve buna bağlı olarak değişen yönetmeliklerin konuşulduğu Kişisel Verilerin Korunma Kanunu (KVKK) ve Veri Kaybı Önleme Semineri düzenledi.
Kaynak: Dunya.com