Dorukhan Toküz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hangi pozisyonda oynamaktadır?

Türk millî futbolcu olan Dorukhan Toküz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hangi pozisyonda oynamaktadır? Dorukhan Toküz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DORUKHAN TOKÜZ KİMDİR?

Dorukhan Toköz (d. 21 Mayıs 1996), Beşiktaş'ta orta saha pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur.

KULÜP KARİYERİ

Eskişehirspor;

Dorukhan, futbola Eskişehirspor'da başladı. Ocak 2015'te profesyonel yapılan futbolcu, 2014-15 sezonunda zaman zaman kadroya girse de forma şansı bulamadı. Bu formayı resmi olarak ilk kez bir sonraki sezon 3 Aralık 2015'te Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor karşısında giydi. Maç, Dorukhan'ın attığı golle Eskişehirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Eskişehirspor formasıyla ilk Süper Lig maçına ise 20 Aralık 2015 tarihinde 2-1 yenildikleri Başakşehir karşısında çıktı. 2016-17 sezonunda TFF 1. Lig'e düşen takımda daha fazla şans bulmaya başladı. O sezon 24 maçta 2 gollük bir performansla oynadı. Süper Lig'e yükselme play-offlarına çıksalar da finalde Göztepe'ye penaltılarla kaybettiler. Bir sonraki sezon ise 32 maçta forma giyerek takımının en önemli isimlerinden oldu. Sezon içinde yaptığı 9 asist ile önemli bir performans gösteri.

Beşiktaş;

9 Temmuz 2018'de futbolcu, Beşiktaş'a transfer oldu. 26 Temmuz 2018'de B36 Tórshavn ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçıyla hem Beşiktaş'ta ilk kez forma giydi, hem de ilk Avrupa maçına çıktı. Sezon başında teknik direktör Şenol Güneş tarafından yedek kulübesinde oturtulsa da kötü giden sonuçlar sonrası ilk kez 11 Kasım 2018'de Sivasspor ile oynanan maçta oyuna dahil edilerek Beşiktaş formasını ligde giydi. Bir sonraki hafta 24 Kasım 2018'de Ankaragücü ile oynanan maçta ilk kez sahaya 11'de çıkan futbolcu, Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı maçta iyi performansını asist ile süsleyerek ilk 11'e dahil edildi. 18 Ocak 2018'de Akhisar Belediyespor ile oynanan maçta Beşiktaş adına ilk resmi golünü attı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ NEDİR?

Dorukhan, Türkiye 21 yaş altı millî takımı kadrosuna alınmaktadır.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi. Arnavutluk ile oynanan maçın 65. dakikasında Emre Belözoğlu'nun yerine oyuna girerek ilk kez A milli takım forması ile sahaya çıktı.