Dorukhan Toköz ve Kubilay Kanatsızkuş, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ve Yeni Malatyasporlu oyuncu Kubilay Kanatsızkuş'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ve Yeni Malatyasporlu oyuncu Kubilay Kanatsızkuş'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Dorukhan Toköz'ün, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynanan maçta, Kubilay Kanatsızkuş'un da Fatih Karagümrük ile yapılan karşılaşmadaki kural dışı hareketleri gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nün de "takım halinde sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

Öte yandan, Beşiktaş Kulübü görevlisi Gürsoy Yalçın'ın, Trabzonspor müsabakasındaki hareketleri nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.

TFF 1. Lig'de sevkler

TFF Hukuk Müşavirliği, Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ı PFDK'ye sevk etti.

Ligin 19. haftasında oynanan Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının son anlarında yaşanan olaylarda kırmızı kartla sahadan atılan Sağlam, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna verildi. Sağlam'ın yanı sıra Karadeniz temsilcisinin idarecileri Soner Soykan ve Mustafa Aztopal da PFDK'ye gönderildi.

Samsunspor, karşılaşmanın son anlarında yaşananlardan dolayı kural hatası iddiasıyla TFF Yönetim Kurulundan maçın tekrarlanmasını talep etmişti.

Hukuk müşavirliği ayrıca, Akhisarspor, Royal Hastanesi Bandırmasporlu futbolcu Rahmi Anıl Başaran, Menemenspor Kulübü ve futbolcu Simon Zenke, Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Yılport Samsunspor'u da PFKD'ye sevk etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük