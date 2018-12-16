Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor Maçındaki Performansı, Beşiktaşlı Taraftarları Büyüledi

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz, Trabzonspor maçında gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarları kendine hayran bıraktı.

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u Vodafone Park'ta konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın gollerini Dorukhan ve Mustafa Pektemek kaydederken, Trabzonspor'un golleri Rodallega ve Nwakeame'den geldi.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz gösterdiği performansla Beşiktaşlı taraftarları kendine hayran bıraktı. Siyah-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar, sosyal medyadan genç oyuncuya övgüler yağdırdı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.