Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor Maçındaki Performansı, Beşiktaşlı Taraftarları Büyüledi

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u Vodafone Park'ta konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın gollerini Dorukhan ve Mustafa Pektemek kaydederken, Trabzonspor'un golleri Rodallega ve Nwakeame'den geldi.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz gösterdiği performansla Beşiktaşlı taraftarları kendine hayran bıraktı. Siyah-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar, sosyal medyadan genç oyuncuya övgüler yağdırdı.