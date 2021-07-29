Dorukhan Toköz Trabzonspor'da mı? Dorukhan Toköz Trabzonspor ile anlaştı mı?
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Dorukhan Toköz Trabzonspor'da mı? Dorukhan Toköz Trabzonspor ile anlaştı mı?

Dorukhan Toköz Trabzonspor'da mı? Dorukhan Toköz Trabzonspor ile anlaştı mı?
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Transferin en iddialı ekiplerinden Trabzonspor, daha önce Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve İsmail Köybaşı gibi isimlerle anlaşma sağlamıştı. Sosyal medya da transferin şampiyonu olarak nitelendirilen Bordo-Mavili ekip için bir transfer iddiası daha gündeme geldi. Trabzonspor'un geçtiğimiz yıl Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Dorukhan Toköz ile anlaştı iddiası vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Dorukhan Toköz Trabzonspor'da mı? Dorukhan Toköz Trabzonspor ile anlaştı mı?

Transfer döneminde Gervinho, Hamsik gibi iddialı isimlerle anlaşma sağlayan Trabzonspor'da İsmail Köybaşı'nın ardından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş ile çifte kupa sevinci yaşayan ve Avrupa'da oynamak için Beşiktaş'ın teklifini geri çeviren Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor ile anlaştığı iddia edildi. Dorukhan Toköz Trabzonspor'da mı? Dorukhan Toköz Trabzonspor ile anlaştı mı? İşte detaylar...

DORUKHAN TOKÖZ TRABZONSPOR'DA MI?

Avrupa'ya gitme hayali olan Dorukhan Toköz, Trabzonspor'a imza attı. Milli futbolcunun bazı Avrupa takımları, Fenerbahçe ve Galatasaray'la da teması olmuştu ama tercihini Bordo-Mavili ekipten yana kullandı. Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, transferin gerçekleştiğini ve Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor'la anlaştığını duyurdu. Hem orta sahayı hem de sağ beki yedekleyecek bir oyuncu arayan bordo-mavililer, 25 yaşındaki futbolcuyla İstanbul'da görüştü. Dorukhan Toköz'ün teklife 'evet' dediği gelen bilgiler arasında.

ABDULLAH AVCI İLE BABA OĞUL GİBİLER

Dorukhan Toköz, eski hocası Abdullah Avcı ile Trabzonspor'da yeniden buluşacak. Dorukhan, Avcı'nın çok sevdiği ve istediği bir futbolcu. Kısa süre içinde Bordo-Mavili formayı giymesi bekleniyor.

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Dorukhan Toköz Trabzonspor'da mı? Dorukhan Toköz Trabzonspor ile anlaştı mı? - Haberler
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