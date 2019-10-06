Dorukhan Toköz ameliyat edilecek
Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın 69. dakikasında sakatlanan Dorukhan Toköz'ün ameliyat edileceği bildirildi.
Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın 69. dakikasında sakatlanan Dorukhan Toköz'ün ameliyat edileceği bildirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Dorukhan Toköz'ün sağ dizinde patella (diz kapağı) çıkığına bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada siyah-beyazlı futbolcunun ameliyat edileceği vurgulandı.