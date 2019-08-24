Doruk sağlık grubu ve Bal-Göç arasında işbirliği protokolü

24.08.2019 14:46

Dernek yönetimi, dernek üyelerinin özel sağlık kuruluşlarından beklentilerini ve isteklerini paylaşırken, Dr. Küçük ise "Doruk Sağlık Grubu hastanelerimize gelen hastaların sadece teşhis ve tedavilerini değil aynı zamanda hasta ve yakınlarının psikolojilerini de düşünüyor, bu yüzden tüm çalışanlarımızın davranış ve yaklaşım şekillerine önem veriyoruz" dedi.

Dr. Küçük, Doruk Sağlık Grubu'nun Bursa'ya özgü bir zincir hastane kuruluşu olduğunu belirterek, mevcut iki hastane ve iki tıp merkezi ile hizmet verdiklerini, çok yakın zamanda Nilüfer bölgesinde büyük bir hastaneyle Bursalıların hizmetinde olacaklarını belirtti.

BALGÖÇ Başkanı Dr. Gürçay Cem de, gerçekleşen ziyaretten memnuniyetini dile getirirken Dr. Küçük'ü de BALGÖÇ üyesi yaptı.

Ziyaretin sonunda dernek üyelerinin Doruk Sağlık Grubu hastanelerinin imkanlarından faydalanabilmesi için Doruk Sağlık Grubu ve BAL-GÖÇ arasında karşılıklı olarak sağlık sözleşmesi protokolü imzalandı.

Kaynak: Bültenler