Doruk Pehlivan Zirveye Çıkıyor

Doruk Pehlivan, 2015-2016 yılında Velüx Ehf Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ve her sene mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde bu sene de son sekize kalmayı başaran Polonya takımı Vive Kielce'ye transfer oldu.

A Milli Takım'ın da önemli oyuncularından birisi olan Doruk Pehlivan, Kielce ile 4 yıllık bir anlaşmaya imza attı.

Doruk Pehlivan bu transfer ile kadınlarda Yeliz Özel'in Rumen Valcea'ya transferinden sonra gerçekleşen en önemli transfere imza atmış oldu.