Doruk Küçüksaraç kimdir?
Bloomberg HT'nin haberine göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı. Peki, Doruk Küçüksaraç kimdir?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda bir ayrılık yaşandı. Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç'ın istifa ettiği öğrenildi. Peki, Doruk Küçüksaraç kimdir?
DORUK KÜÇÜKSARAÇ KİMDİR?
Piyasalar Analiz Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Küçüksaraç Ağustos 2019'da TCMB Piyasalar Genel Müdürü görevine atanmıştı.
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