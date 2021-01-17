Doruk, kaza sonrası kaybolan muhabbet kuşuna kavuştu
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Doruk, kaza sonrası kaybolan muhabbet kuşuna kavuştu

17.01.2021 16:12 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:17
Doruk, kaza sonrası kaybolan muhabbet kuşuna kavuştu

ELAZIĞ'da, 2 gün önce meydana gelen ve 1'i çocuk 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında, araçta bulunan ve daha sonra kaybolan muhabbet kuşu, jandarma ekiplerince bulunarak 7 yaşındaki sahibi Doruk Şahinli'ye, babası aracılığıyla teslim edildi.

ELAZIĞ'da, 2 gün önce meydana gelen ve 1'i çocuk 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında, araçta bulunan ve daha sonra kaybolan muhabbet kuşu, jandarma ekiplerince bulunarak 7 yaşındaki sahibi Doruk Şahinli'ye, babası aracılığıyla teslim edildi. 

Elazığ-Malatya kara yolu Sakabaşı köyü mevkisinde iki gün önce meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Doruk Şahinli, araçta muhabbet kuşunun da olduğunu söyleyerek, jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri, kaza yerinde yaptıkları aramada muhabbet kuşunu araç dışında buldu. Durumunun iyi olduğu anlaşılan kuş, Doruk'un babası Atilla Şahinli'ye teslim edildi. Muhabbet kuşuna kavuşan Doruk, jandarma ekiplerine teşekkür etti. 


Doruk, kaza sonrası kaybolan muhabbet kuşuna kavuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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