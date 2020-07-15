Dörtyol ve Yayladağı'nda 15 Temmuz şehitleri anıldı Hatay'ın Dörtyol ve Yayladağı ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenledi.

Hatay'ın Dörtyol ve Yayladağı ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenledi. Dörtyol ilçesindeki şehitlikte, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Bilal Kadı tarafından şehitler için dualar edildi. Daha sonra şehitliklere karanfil bırakıldı. Yayladağı ilçesinde ise semt pazarında kılınan öğle namazı sonra 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu. Kaynak: AA