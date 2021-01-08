Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
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Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

08.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:44
Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

İstasyon Caddesi'nde gerçekleşen törende, Kaymakam Ali Murat Kayhan ve Belediye Başkanı Fadıl Keskin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Keskin, burada yaptığı konuşmada, Kara Mehmet Çavuş ve Kara Hasan Paşa gibi kahramanların yaşattığı büyük direniş destanının kurtuluşun ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Törene, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özel

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