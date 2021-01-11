Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odasından eğitime destek

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmeleri için 100 tablet bağışında bulunuldu.

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmeleri için 100 tablet bağışında bulunuldu.

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan Yıldırım, Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan'ı ziyaret ederek hediye ettikleri tabletleri temsili olarak 3 öğrenciye teslim etti.

Kaymakam Kayhan, eğitime desteklerinden dolayı Yıldırım'a teşekkür etti.

Yıldırım da eğitime olan desteklerinin süreceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özel