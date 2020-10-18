Dörtyol kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Dörtyol kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

18.10.2020 19:48 | Son Güncelleme: 18.10.2020 19:52
Dörtyol kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

5 Amonoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

5 Amonoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yıldırım- 5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Komando birliklerince Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor. 


Dörtyol kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Dörtyol kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kasım NARCI

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 19:52:49. #1.14#
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