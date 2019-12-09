Dörtyol Kaymakamı Murat Bulucak öğrencileri ziyaret etti
Dörtyol Kaymakamı Murat Bulucak, okul öncesi eğitim kurumundaki öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti.
Dörtyol Kaymakamı Murat Bulucak, okul öncesi eğitim kurumundaki öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti.
Çaylı Mahallesi'nde faaliyet gösteren kuruma giden Bulucak, okulun tadilat ve düzenlemesinin bitmesi nedeniyle güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi.
Küçük yaşta alınan eğitimin önemine değinen Bulucak, eğitimcilere büyük görevler düştüğünü dile getirdi.
Bulucak, okullardaki fiziki şartların en iyi hale getirilmesi için çalıştıklarını kaydetti.
Ziyaretlerinde Bulucak'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy da eşlik etti.