Dörtyol Kaymakamı Murat Bulucak öğrencileri ziyaret etti
Haberler » Güncel » Dörtyol Kaymakamı Murat Bulucak öğrencileri ziyaret etti - Haber

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulucak öğrencileri ziyaret etti

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulucak, okul öncesi eğitim kurumundaki öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti.

09.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:28
Dörtyol Kaymakamı Murat Bulucak öğrencileri ziyaret etti

Kaymakamı Murat Bulucak, okul öncesi eğitim kurumundaki öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti.

Mahallesi'nde faaliyet gösteren kuruma giden Bulucak, okulun tadilat ve düzenlemesinin bitmesi nedeniyle güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Küçük yaşta alınan eğitimin önemine değinen Bulucak, eğitimcilere büyük görevler düştüğünü dile getirdi.

Bulucak, okullardaki fiziki şartların en iyi hale getirilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Ziyaretlerinde Bulucak'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy da eşlik etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler