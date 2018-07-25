Dörtyol Kaymakamı Bulacak Muhtarlarla Buluştu

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Bulacak, Yeşilköy 19 Aralık Ortaokulunda gerçekleştirdiği toplantıda, bir önceki toplantıda ele alınan konuların çözümü ve gelinen aşamalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İmar Barışı konusunu ele aldıklarını da belirten Bulacak, "Yeni yapılanmanın Tapu Kadastro ve Milli Emlak birimlerince anlatılmasını sağlamak son derece önemli. Bu konuyu diğer mahallelerde de yapılacak toplantılarla halkımıza geniş şekilde anlatacağız." dedi.

Toplantıya, kurum amirlerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.