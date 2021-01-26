Dörtyol Gençlik ve Spor Müdürlüğünden polisliğe hazırlanan gençlere destek

Dörtyol'da polislik sınavına hazırlanan gençler, Dörtyol Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Dörtyol'da polislik sınavına hazırlanan gençler, Dörtyol Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selçuk Kayhan, yaptığı açıklamada, hafta içi 251 kişiye antrenman desteği verdiklerini kaydetti.

Kayhan, sınava başvuran ancak mülakat parkuruna kapsamlı bir şekilde hazırlanma fırsatı bulamayan gençleri ücretsiz olarak açtıkları kursa beklediklerini belirtti.

Antrenör Hüsamettin Baykal da salgın kuralları çerçevesinde çalışma yaptıklarını ifade etti.

Sınava hazırlanan kursiyerlerden Esra Talay ise kendilerine çalışma fırsatı veren yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu