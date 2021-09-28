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Dörtyol Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Dörtyol Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü Ziyaret

Dörtyol Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ZiyaretDörtyol Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde görevli personelimiz ve İlçe Müdürü Selçuk KAYHAN ile bir araya geldik.

MURATLI, TEKİRDAĞ (Habermetre) - Dörtyol Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ZiyaretDörtyol Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde görevli personelimiz ve İlçe Müdürü Selçuk KAYHAN ile bir araya geldik. İlçe Müdürümüz Sayın KAYHAN'dan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezinde yürülmekte olan iş ve işlemler ile ilgili yerinde gezerek bilgi aldığımız görüşmemizi personele başarı temennilerimizle sonlandırdık.

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Haber: Dörtyol Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü Ziyaret - Haberler
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