Dörtyol Fen Lisesince düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ziyarete açıldı
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Dörtyol Fen Lisesince düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ziyarete açıldı

Dörtyol Fen Lisesince düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ziyarete açıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Dörtyol Fen Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ziyarete açıldı.

Dörtyol Fen Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ziyarete açıldı.

İki gün sürecek fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli projeler sergilenecek

Okul müdürü Çağatay Çaça, geçen yıl salgın nedeniyle yapılamayan fuarda TÜBİTAK tarafından onaylanan 25 projenin sergilendiğini belirterek fuara katkıda bulunan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Dörtyol Fen Lisesince düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ziyarete açıldı
Dörtyol Fen Lisesince düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ziyarete açıldı
Dörtyol Fen Lisesince düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ziyarete açıldı
Dörtyol Fen Lisesince düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ziyarete açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

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