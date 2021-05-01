Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Dörtyol İstihbarat Büro Amirliği ekiplerinin koordineli yaptığı çalışmada; içerisinde M.S. ile F.U. isimli şahısların bulunduğu bir otomobili takibe aldı. Polis bir süre sonra aracı durdurup yaptığı aramada araçta ve şahısların üzerlerinde, 165 gram Metamfetamin, 148 gram Sentetik Kannabinoid, 30 gram sıvı AMG ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayıp atları savcılığa bildiren veteriner işleri müdürüne 'ihmal' soruşturması
Kayıp atları savcılığa bildiren veteriner işleri müdürüne 'ihmal' soruşturması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Özcan Deniz Meral Kaplan Burcu Biricik
Spor Diego Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Gönül Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 13:14:45. #1.16#

title