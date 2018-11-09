Dörtyol'da Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı

Dörtyol'da, Uyuşturucu Madde ve Bağımlılığı ile Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu, Kaymakam Murat Bulacak başkanlığında toplandı.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Kaymakam Bulacak, ülke genelinde olduğu gibi ilçede de uyuşturucu ile topyekün mücadele edildiğini belirtti.

Bağımlılıkla mücadelenin bir süreç olduğunu, bu sürecin en iyi şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Bulacak, şöyle devam etti:

"Kurulun aldığı kararlar ivedilikle uygulanmaktadır. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğündeki arkadaşlarımız ve diğer ilgili birimler, özellikle Kur'an kursları, okullar, kafeler, spor kompleksleri gibi gençlerin yoğun olduğu yerlerde bilgilendirme yaptılar. Bu kapsamda bu çalışmalarımızda 18 bin 255 öğrenci, bin 702 veli ve bin 185 öğretmenimiz ile sağlık çalışanlarımız bilgilendirme çalışmalarına dahil edilmiştir. Eğitim öğretim süresi boyuncada bu çalışmalar devam edecektir."

Toplantıda İlçe Sağlık Müdürlüğünden Psikolog Duygu Dastar ile sosyal çalışmacı Fatma Burçin Karpuz, kurul üyelerine sinevizyon eşliğinde çalışmalar hakkında bilgiler verdi.