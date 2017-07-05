Dörtyol'da Tarımsal Bilgilendirme

Dörtyol Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürlüğü tarafından, tarımsal ilaç bayi yetkililerine, veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu ile ilaç depolama konularında bilgilendirildi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürü İhsan İnal, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bitki koruma ürünlerinin satışının ilgili bayilik tarafından yapılması gerektiğini kaydetti.



Bitki koruma ürünlerini satma onaylı iş yerlerinin, ilgili mevzuata uymadıklarının tespiti halinde ikaz edildiğini ifade eden İnal, daha sonra gerekli düzenlemeleri yapmaları için belirli bir süre verildiğini söyledi.



Mevzuatla ilgili düzenlemelerin verilen sürede düzeltilememesi ve risk oluşturması durumunda satış yerinin onayının, bir aydan bir yıla kadar askıya alındığını vurgulayan İnal, "Bakanlıkça reçeteli olarak satılması istenen bitki koruma ürünlerini reçetesiz olarak alıp uygulayanlara, bakanlıkça belirlenen kayıtları tutmayanlara ve bakanlıkça kullanımı yasaklanan bitki koruma ürünlerine reçete yazanlara da idari para cezası uygulanır." dedi.



İnal, zirai mücadelede alet ve makinelerin satışına ilişkin usul ve esasların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlendiğini hatırlattı.



Toplantı sonucunda İnal, bayi temsilcilerinin sorularını cevapladı.