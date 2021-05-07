Dörtyol'da "Tam Kapanma" denetimleri sürüyor
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Dörtyol'da "Tam Kapanma" denetimleri sürüyor

Dörtyol'da 'Tam Kapanma' denetimleri sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam "tam kapanma" dolayısıyla Dörtyol polisi, denetimlerini arttırdı.

Polis ekipleri sorumluluk alanları içerisinde bir çok noktada denetim yaptı. İlçede kontrol noktalarında konuşlanan ekipler buralardan geçen araçları tek tek durdurarak sürücü ve yolcuların gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol etti.

D-817 karayolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlere katılan İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, ilçenin giriş – çıkış ve birçok noktasında denetimlerin 24 saat esasına göre aralıksız devam ettiğini, yapılan denetimler de kimlik ve araç kontrolleri başta olmak üzere sürücü ve yolcuların gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrollerinin yapıldığını belirtti.

Trafik, Asayiş ve bağlı ekiplerce yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücü ve yolculara gerekli yasal cezai işlem uygulandı. - HATAY

Dörtyol'da 'Tam Kapanma' denetimleri sürüyor
Dörtyol'da 'Tam Kapanma' denetimleri sürüyor
Dörtyol'da 'Tam Kapanma' denetimleri sürüyor
Dörtyol'da 'Tam Kapanma' denetimleri sürüyor
Dörtyol'da 'Tam Kapanma' denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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